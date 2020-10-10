自身剖白　G.E.M.用歌聲釋放孤獨靈魂

「小巨肺」G.E.M.（鄧紫棋）的新歌《孤獨》描述站在主流巔峰上她，身在絢爛喧囂的花花世界，當停下腳步直視內心，聆聽自己心裏的聲音，誠實寫出孤獨者的獨白。將情感訴諸歌詞，就像「我從小到大，凡事都要做到第一位，再艱難咬着牙，再累我不流一滴淚；我有着強迫症的意志力，天賦不能浪費，我讓我家裏幾個櫃子裏都放滿了獎盃。」將出道多年的心路歷程化為文字。

因為疫情影響，G.E.M.和家人長時間分隔兩地，也加深她的孤獨感，歌曲靈感來自某個凌晨，她漫無目的坐在熱鬧過後空無一人的街道上，看着皎潔的月亮看到天亮。她心裏想着：「人生的意義為何？努力是為了甚麼？真正的自己是誰？」

回到房間，她看着月亮彈着貝多芬的《月光奏鳴曲》，不知是因為離家數月想家了，又或者是凌晨總會情緒泛濫，心裏不禁感嘆身邊無論有沒有人陪伴，有些事終究只能一個人面對，她說：「期望用自身最孤獨的剖白，安慰同樣感到孤獨的無數靈魂。」

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