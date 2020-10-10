【玄之又玄】身形勻稱　名成利就？

樂壇天后容祖兒最近獲選「十大傑出青年」，給自己的歌唱事業錦上添花，實在可喜可賀！講真要在競爭激烈的娛樂圈脫穎而出，既要靠實力，也要有運氣。根據相學理論，一個人能否享有名譽地位，除了可從五官特徵、手掌紋理看出端倪外，也可從身形找到線索！

原來我們的身體有「大三停」之分：上停是指由頭至頸，主少年運及父母祖蔭；中停是指由頸至肚臍，主中年運及個人發展；下停是指肚臍對落至腳，主晚年運及子女福。「大三停」以生得勻稱為佳，局部瘦或某處肥都不是吉相，這些缺點會令好運氣打折扣。想知道自己的運程如何？不妨取出一面直身鏡照一照，看看身形屬於哪一種，或會獲得一些啟示。

第1種：葫蘆身形

特徵：即黃蜂腰，加上臀部大。

運程：最好襯上手短、腳短和少少肉地。如果體形瘦削而又帶點葫蘆形，代表桃花較重，容易吸引異性，婚姻有可能出現波折，而工作方面有可能比其他人辛勞。

第2種：水桶身形

特徵：全身圓碌碌，恍如滾筒般。

運程：配頭大、手粗、腳粗為最好。如果四肢唔長肉，唯獨肥在腰間，代表中年運有阻滯，特別是40歲至50歲期間，健康和財運都會出現問題，宜於中年前努力收肚腩，以化解滯運。

第3種：排骨身形

特徵：身無三両肉，骨感很重，稱為木形相格。

運程：瘦得來腰骨挺直，走路時不會兩頭擺，表示事業和婚姻都會稱心如意。相反，如果瘦到手腳見骨，乃刑剋婚姻之相，必需小心處理與配偶之間的關係。另外，如果走路時左搖右擺，除了感情運欠佳，體質亦會較差，容易生病。

第4種：三角身形

特徵：頭尖肩窄，腰圓腳粗。

運程：屬「奴僕相格」，代表從事的職業奔波勞碌，需要付出大量的氣力及汗水。運程先苦後甜，少年及中年需要吃點苦頭，幸而晚年運程佳，可以享有衣食。

第5種：倒三角形

特徵：頭重腳輕，即頭大、身圓、腳幼。

運程：屬於先甜後苦格，代表少年、中年的運勢不俗，但見晚景坎坷，尤其是女性，必需留意兒女運及晚年運。最好平日多做腳部運動，以及多行善舉，如捐款、做義工等，可趨吉避凶。