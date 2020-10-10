與妹Kylie打大交　Kendall：佢想用高踭鞋插我喉嚨

美國真人騷家族Kardashians成員出名多是非，今次輪到Kendall Jenner與妹妹Kylie Jenner。家族真人騷節目《Keeping Up With Kardashian》（KUWK）最新一集中講二人開拖！

在預告中Kylie與Kendall和母親Kris Jenner以及其他家姐食完飯後分開車坐，期間Kris與Kim等人在車內電話FaceTime見到二人拗大交，期間Kendall爆粗說：「佢用高踭鞋插我條頸！」之後聽到Kylie說：「全因為你摑X我！」不久，Kendall跳上她們的車並向家人投訴Kylie與她嘈交，之後互相掌摑對方，並喊住話以後唔同Kylie傾偈。據知雖然事後Kendall原諒妹妹，但她的Fans卻留言希望代她追究。

不過由於《KUWK》向來被人批評節目造假，所以一眾網民反應冷淡，更有網民貼Kendall與Kylie兩姊妹在多年前的真人騷節目中車內打大交的舊片段，並留言笑指是今次車內打交事件的遺失片段。Kylie亦有於社交網轉載片段並留言：「都幾準確。」而Kendall則留言說：「Lmao（笑屎我）！就係咁！」