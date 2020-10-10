王羽被誤傳死訊　馬海倫「中招」凌晨哀悼

有「獨臂刀」之稱的武打巨星王羽忽然傳出死訊，震驚中台娛樂圈，有指消息由台灣傳出，一位武師誤傳王羽死訊，東網向王羽女兒王馨平查詢，王馨平即急急澄清，證實為假消息！

王馨平向東網解釋謂：「冇啲咁嘅事！係謠言！時不時都有人傳啲咁嘅嘢，好奇怪…啲人好得閒囉…多謝關心！」

不過與他相識多年嘅好友馬海倫就不幸「中招」，被消息誤導，更在網上發文悲痛悼念：「王羽大哥一路走好，從邵氏公司到現在相識超過50年，在台灣合作縦橫天下大家相處咗4個多月，還有張沖大哥演我哥哥，那段日子我還記得很清楚，往事只能回味。南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛🙏🙏🙏 ​​​​」

王馨平得知後，亦即與馬海倫聯絡，並與對方交代爸爸冇事。事後馬海倫再發文指邵氏有人誤發死訊：「邵氏有人發錯信息，王羽大哥健全。」

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