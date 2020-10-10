Timberland於1973年推出的Yellow Boots無疑是品牌最為人所熟悉的鞋款，好多人對於Timberland的認識亦是源自此經典黃靴，其出色機能早已跟品牌戶外形象緊緊相扣。與此同時，於1979年誕生的3-Eye Classic Lug Shoes亦堪稱品牌「二當家」，自八、九十年代開始已經相當大熱，即使近年與Supreme、Engineered Garments及Madness先後聯名都有用上呢對三孔帆船鞋做聯名主角。今個秋冬Timberland邀請人氣洛杉磯潮牌Chinatown Market打造聯名系列，雙方特別將多種充滿野性的Exotic Leather圖案融入鞋款當中，為鞋款塑造出前所未見的狂野奔放形象。

3-Eye Classic Lug Shoes於1979年推出之時就是以優質皮革及以傳統手工縫製工藝作招徠，堅硬耐磨「狗牙底」更加是鞋款最具代表性的標誌性細節，是次在Chinatown Market主理人Mike Cherman操刀設計下，鞋身用上多種不同質感及色彩圖案的皮革拼接而成，並沿用純手工縫製特色，由工匠以人手一針一線縫製為鞋款帶來極致的舒適感及靈活度。同時鞋款所用的皮革亦是來自擁有LWG銀級製革廠所生產，於能源使用、廢物產生以及污水處理情況都有審核認證，在於消費者立場未必會關注到這些並不顯眼的根本性問題，但對品牌而言這是堅守對環境保護的承諾。