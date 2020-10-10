【梅艷芳57歲冥壽】袁詠儀發文悼念　黃偉文晒手稿

一代樂壇天后梅艷芳今日57歲冥壽，其生前好友袁詠儀（靚靚）每年都會在社交網上載照片悼念對方，今年也不例外。靚靚在凌晨上載梅艷芳在生日蛋糕前的照片，留言：「梅姐，生日快樂🎂 ​​​​」徒弟蔡一傑上載梅艷芳跳唱《妖女》的片段及配文：「今天是很特別的日子和號碼 10102020 唔知道打呢個Number你會唔會接聽呢？哈哈！祝你生日快樂 Miss you much😘❤️」

填詞人黃偉文（Wyman）就公開當年為梅艷芳及張國榮合唱的歌曲《芳華絕代》歌詞手稿，表示：「到現在我還是覺得能夠有機會寫到兩位巨星這首罕有的合唱是職業生涯中最大的運氣之一。」他又說：「如果兩位沒有遠行的話，今天晚上我大概會在香港娛樂圈傳統的年度盛事『梅艷芳生日派對』上見到哥哥吧，然後我一定會很開心，因為在我這個年紀也只有在識於幼時的前輩面前才能偶爾安心地演一會兒『小孩』或者『弟弟』⋯⋯ 如今我比你們離開的時候，年紀都還要老一截了，所以『芳』華絕代傾『國』傾城的，永遠都只會是你們。願兩位在那邊玩得開心，我們還得在這邊把任務完成。勿念。」

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