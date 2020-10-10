老公偷食醜聞壓力爆煲！佐佐木希回家鄉爆喊

32歲日本女模佐佐木希，其諧星老公渡部建今年6月爆出殘廁偷歡醜聞，更背妻連環偷嗒逾10女。事件令渡部建人氣跌入谷底，不但幕前演出及廣告被叫停，更要面對賠償金額高達1億日圓（約733萬港元）。堅拒離婚的佐佐木希，肩負養家責任之餘，又要受左鄰右舍的閒言閒語，壓力相當大。她現身NTV電視台的旅遊訪問節目《Another Sky》時，便一時感觸地爆喊起來。

希妹日前與攝製隊到她的家鄉秋田縣拍攝《Another Sky》特輯昨晚播映，開場時，主持今田耕司笑說：「呢5年，我甚麽也沒有，但你就有太多各種各樣。」語帶相關，佐佐木希只好苦笑。節目中，希妹回到秋田除了探訪她的恩人，又到了每年舉行傳統節日竿燈祭的場地，但今年因疫情而取消了，希妹回顧過去的生活無限感概。返東京前一日，她到了可以俯瞰日本海的觀景台，她回憶說，在演藝界出道時，經常話自己：「真係太笨拙。」說時禁不住流下淚來，她用手拭淚，喃喃自語說：「對不起，我見到海就會......。」網民看完都替希妹傷心，指她今年經歷太多不如意的事，兼要負起家庭經濟重擔，心力交瘁，對她寄予無限同情。