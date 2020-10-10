McLaren 765LT　限量長尾

最近快閃香港的全新765LT(左軚版)，既是McLaren 有史以來擁有最先進動力表現、駕駛感最扣人心弦的Longtail(簡稱LT)家族新成員，亦是旗下Super Series最新車型，全球限量生產765輛，每輛均獲編配獨一無二的編號。

全新限量765LT是以Super Series中、擁有完美車身比例的720S為基礎打造，且配備先進碳纖維應用技術，更大的前下擾流、主動式尾翼及尾導風板等，加上車頭離地比720S再低5mm，所提供下壓力較720S高出25%。淨車重僅1,229 kg，較720S輕80kg。特配LT專屬輕量化雙避震彈簧和減震器，並經專屬調校，換來更強勁加速力及更出色動態表現。車上起用最新一代碳陶瓷制動碟，配沿自McLaren Senna的前六後四活塞制動卡鉗，擁有強大制動效能，並採用源自F1賽車的全新綜合制動卡鉗冷卻系統，藉着將冷卻用的空氣傳至前卡鉗及制動碟，有效將極高工作溫度降低50度，即使在賽道上亦能時刻保持出色制動性。

規格表

車型：雙門雙座位跑車

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：3,994c.c.

最大馬力：765ps/7,500rpm

最大扭力：800Nm/5,500rpm

驅動：中置縱向引擎、後輪驅動

傳動：七前速SSG雙離合器

0~100km/h：2.8秒

制動：（前）390mm碳陶瓷制動碟、（後）380mm碳陶瓷制動碟

車身體積：4,600×1,930×1,157mm（長×闊×高）