黑妹李麗霞認係感情失敗者：我17歲未婚懷孕！

歌手黑妹（李麗霞）接受電台訪問，受疫情持續影響，近年主要經營製作公司安排藝人登台的她工作全被叫停逾大半年，她大嘆收入大減：「可以話是有生以來最悲慘！」又指過去三年，受健康困擾，先後因頸椎、肺癌及腦部腫瘤入院進行三次手術，戰勝病魔後，現樂觀面對疫情說：「今年五月做了最後一次頸椎手術後，沒工作是多了休息時間，從前我很執着，現在學識珍惜及放下。疫情期間，最開心是阿女及兩外孫不停關心打電話給我，令我更珍惜家相處時刻。」

黑妹與已故梅艷芳經歷相近，阿梅82年參加首屆新秀命運改寫，而黑妹則是82年第二屆的參賽者之一，無奈最終敗給呂方兼三甲不入。她自揭當年比賽後，華星原來曾斟洽她簽約出唱片，但最後她婉拒：「當初當然貪慕虛榮想像阿梅般做歌星出唱片，最終輸了因為自己一來驚、二來揀錯歌。之後華星想簽我幫我出唱片，合約要綁我七年，對方不捧我怎辦？其次，我要養家，那時我做酒廊一晚唱七Set收入好可觀；第三，當時我唔出得聲，參加新秀時，無人知我已經生咗個女！」

黑妹直認是感情失敗者，17歲於夜場認識初戀男友未婚懷孕，她22歲參加新秀時，囡囡已經5歲。落選新秀後，她亦因為到加拿大登台認識前夫有過一段婚姻，可惜關係只維持約兩年便離婚收場，她解釋受不了加拿大Calgary的生活，她說：「前夫是很好，很錫我，不介意我有個女亦很錫我囡囡，但那兒又冰天雪地又好悶，我一句英文也不懂，你叫我做收銀我唔識講怎受不了？當時我廿幾歲，事業起步，要我以後一世在加拿大是不可能。」

離婚回港後，黑妹坦承不乏追求者，但她直認自己太強及脾氣大，最終也是分手收場。時至近年，她在沒強求愛情或會有一個伴出現，現她人生最大希望是再開個唱及看見兩外孫大學畢業，她說：「我最希望能看見兩個外孫戴四方帽！」

---------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc