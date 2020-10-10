童年生活困苦　張達明日日擔水上山

藝人張達明出席電影《麥路人》特別場，坦言電影令他想起小時候住筲箕灣半山木屋區的往事：「我8歲前都係住嗰度，記得嗰時冇自來水，要行落山腳攞水，用水缸攞水沖涼，我家姐仲要攞住啲衫行10分鐘落去洗，之後我哋十幾戶人夾錢買咗條300米長嘅膠水管駁街喉，可以每星期用2次，依家生活就好好多啦。」他又謂此是首部電影講露宿者24小時的餐廳生活，感恩上映三星期仍有包場做公益活動。

而講到金像獎延至後年合併兩屆舉行，之前憑此電影奪得「最佳男配角」的他，問到可覺幸運趕得切攞獎？他坦言：「唔淨係獎嘅問題，最大影響係開會、食飯嘅地方都冇，希望一切快啲回復正常，獎我唔敢畀太多意見，因為佢哋決定嘅人叻好多，不過如果今年搞，現場唔可以有觀眾，致謝嗰陣都冇激昂嘅心情。」問可覺延期金像獎打擊電影業？他認為不會，反而會更努力拍戲，因更多人競爭：「以前過百套報名入到圍已經好犀利，希望成個文化事業可以繼續興旺。」他又希望下次謝票可以不用再戴口罩見觀眾。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc