陳展鵬爆小豬比玩電掣　索性換晒全屋風扇

藝人陳展鵬出席楊柳青與林子超開辦的健身藝術教育學校開幕，問到展鵬咁支持專程過嚟，佢話：「佢哋話永遠贊助我小朋友跳舞，咁呢個交易都好ok㗎，依家傾緊贊助全家人。（生多個抵啲？）生多個隨緣。」

講起歲半大的囡囡小豬比展鵬即刻慈父上身，一副冧樣話：「佢依家好可愛、好好玩，仲識得啤住人。（似邊個？）我爸爸媽媽話似我多啲，咁似我都有好有唔好，希望佢似我啲好嘢。（有邊方面你最唔鍾意？）依家佢識得坐低食嘢，就要樣樣自己嚟，好獨立，佢掂過嘅嘢，你搞佢佢就唔鍾意，唔聽教，佢要自己嚟。但有時會驚佢危險、整親，似家佢都會玩電掣，見我哋開風扇，佢又會掂，搞到屋企啲風扇要全部換過晒，换啲冇葉嘅，驚一時唔留意整親，總之最緊要安全。」展鵬錫女錫到燶，佢話完全感受到如果阿女整親痛，畀佢整親更加痛，佢話：「之前同佢去打針，仲要打好幾支，佢喊我，我真係個心都痛埋。」

問到依家係咪忙拍劇？佢表示手上的劇集啱啱拍完，要到年尾先再開工，依家忙音樂，問佢係咪出唱片？佢話：「唔係，都係單曲，咁拍咗咁多年劇，希望有其他突破，都想喺音樂上可以做到啲嘢，希望可以順利完成晒。」

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