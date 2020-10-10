內地劇霸氣金句成熱搜　凍齡陳曉東唔輸後生仔

陳曉東內地劇《乘風少年》首播，成為當地電視平台單日播放量冠軍，開播一周播放量破億成熱搜。東東在劇飾演「人生導師」韓臻力護旗下學員，除一句：「我的人我說了算。」成為霸氣金句外，還有「人在年輕的時候一定要跟自己多較勁，不較勁的話，怎麼能認清自己呢」、「成就愈大格局愈小，你所能夠達到的高度就愈受局限」，每句都富含道理，在劇中不僅僅是音樂導師，還兼職着學員們的人生導師。

劇中東東的狀態好、表演細膩，唱歌彈鋼琴、彈結他，十八般武藝樣樣精通，已經出道20多年的他，劇中的「學生」和他出道年齡相若，但他勝在「凍齡有術」，其樣貌完全看不出和年輕學生們有差距。

東東亦不諱言追自己的劇：「曾一晚連追自己六集劇。」近期有舞蹈老師在網上接連晒出東東認真練舞照片，穿着背心，肌肉線條明顯，舞蹈動作也非常的到位，平時就比較自律堅持健身的他身材保持完美，跳起舞來帥氣不減。東東練舞的照片更是引發網友猜測和期待，網友表示東東凍齡的狀態和年輕的體格離不開自身的努力，一直堅持健身和自律的生活，非常令人羨慕。

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