前度自爆出軌！林欣彤跪求唔好分手慘遭冷待

歌手林欣彤（Mag）接受ViuTV節目《吃掉前男友》訪問，分享與前度的經歷。Mag憶述曾下跪苦求出軌的前度不要分手，但仍慘遭對方拒絕：「當時同佢（前男友）凌晨傾電話，突然間佢自爆出軌，我聽到後爆喊，但冇收線嘅。我哋有繼續討論呢件事，雖然聽到佢都有緊張，但我feel到佢好似唔係好想氹番我，或挽留嘅心態。」

Mag表示即使知道男方做錯事，但當時覺得對與錯亦不及對方在自己心目中那麼重要，所以很想與前度繼續維持關係：「翌日我約佢見面，趁屋村平台冇人，我仲跪低求佢唔好離開我。我話尋晚講嘅嘢都唔緊要喇，當冇發生過啦，點知佢話要去搵朋友，跟手好灑脫咁離開。」她笑言如今自己已放下，再次回憶當時情景亦沒有甚麼特別感覺，反而主持們聽到後眼泛淚光，張蔓姿（Gigi）和張蔓莎（Sabrina）更感觸落淚。

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