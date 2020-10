本日日本：小熊維尼主題Cafe　勁多打卡Menu

「Winnie the Pooh」HUNNY'S CAFE in STRANGE DREAMS將於10月14日至明年1月31日登場,粉絲們要準備朝聖了。(互聯網)

日本的OH MY CAFÉ 經常與迪士尼/Pixar的卡通及動畫合作開設主題Cafe,繼早前在東京、大阪及名古屋的 Pixar 主題Cafe外,於10月14日至明年1月31日期間,將位於東京新宿的 STORY STORY 咖啡店改造成小熊維尼的主題咖啡店「Winnie the Pooh」HUNNY'S CAFE in STRANGE DREAMS,值得粉絲留意。

該主題Cafe以「維尼不可思議的夢」為概念,一大賣點係提供的菜式非常適合打卡呃Like!必試小熊維尼雞肉漢堡包及小熊維尼咖喱飯,前者以蒸雞肉配合維尼造型的麵包,非常可愛;後者則是添加了維尼最愛的蜜糖在咖喱中,而且米飯更弄成維尼熊睡着的模樣,十分吸引。此外維尼的好友小豬Piglet、跳跳虎Tigger等均有菜式登場,例如以番茄和紅菜頭為主的小豬沙律,及以南瓜和紅蘿蔔為主的跳跳虎沙律,健康之餘賣相亦出色。此外由11月20日至12月27日期間將舉行「蜂蜜博覽會」限時活動,提供令人不察覺添加了蜂蜜的菜單。跟其他主題餐廳一樣,Cafe內同樣設有紀念品區,用餐過後可以去掃貨,除了小袋子、鎖匙扣、卡片套等精品外,還有 T-shirt、環保袋以及毛公仔等,粉絲們絕對滿足。

「Winnie the Pooh」HUNNY'S CAFE in STRANGE DREAMS

地址:東京都新宿區西新宿1-1-3 小田急百貨店新宿店本館10F

日期:2020年10月14日至2021年1月31日

營業時間:10:00am~7:30pm