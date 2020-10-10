孖住逆事創業！楊柳青爆林子超用盡老婆本

藝人楊柳青與林子超逆市創業，投資六位數開辦健身藝術學校，今日舉行開幕典禮，兩人碌盡人情卡，獲圈中不少好友如梅小青、劉家豪、陳展鵬、康華、陳樂榣、張沛樂、翟威廉撐場。

林子超表示籌備三個幾月，原先預計10幾萬裝修，但最後用了四十幾萬，完全超出預算，楊柳青說：「佢用晒啲老婆本，要遲啲先可以娶老婆。」林子超解釋：「因為舖頭前身係瑜伽中心，諗住唔使點大裝，點知我哋攞番嚟時，舖頭已夷為平地，我哋要完全裝修過晒，不過都好好彩獲好多品牌嘅支持，同埋業主好好人，免咗我哋三個月嘅租金，少咗好多負擔。」

問到逆市創業，會否驚四波疫情？林子超說：「我哋都準備好，到時會有網上教學，依家網上教都會係大趨勢。」楊柳青補充：「我哋現場教都係小班教學，我主要交健身，林子超就教小朋友跳舞。」

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