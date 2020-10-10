李東旭化身九尾狐　造型盡顯帥氣

由李東旭和趙寶兒主演的《九尾狐傳》近日首播，男神李東旭由地獄使者化身為癡情九尾狐，為了令心愛的人輪回重生而放棄山神身份，到人間斬殺擾亂秩序的妖怪長達600年。高顏值的演員陣容和奇幻的角色設定未播前已令人相當期待。雖然目前只播出了兩集，但劇中精彩的打鬥場面令人目不暇給，男神第1集就大晒肌肉更是給了粉絲大大的福利。除此之外，九尾狐李硯 （李東旭飾）的時尚造型亦帥氣到炸裂，潮流感十足呢！

長傘化身時尚配飾

雨傘除了是雨天必備，想不到還可以化身為時尚單品。長傘可以說是九尾狐李硯的標記，平平無奇的外表下其實是相當鋒利的武器。不用的時候除了可以手持外，還可以用側背袋把它背上身，就好似古代的俠士一樣，型到爆。

顯白紅棕髮色

就算造型跟不到，也可以染一個男神的同款髮色，不少觀眾看完頭兩集都大讚男神在劇中的紅棕髮色好看。紅棕色可以說是相當經典，既顯白又溫柔，而且十分耐看。在不同的光線底下更會呈現不同的感覺，而且夠百搭可襯絕不同服裝和髮型。

簡單配飾顯時尚

在李硯目前出現的造型大多都以黑色或沉色為主，西裝外套更是常見。整齊的西裝很容易給人古板的感覺，但只要加一些簡單的配飾，便瞬間帶來不少突破，也別具型格。例如把扣針扣在衣領，純色的呔上加上焦點，在褲子上加上才量鏈飾，古板與新穎的碰撞，即時產生了新潮的時尚組合。

層次感豐富內搭

除了可以在經典的西裝配搭中加上配飾來打造帥氣感覺外，也可以學男神在西裝外套的內搭上花心思。純色的西裝外套可以說是單調但百搭，只要內襯一些充滿層次感或設計豐富的內搭衣飾，就可以調和兩者之間的感覺，簡單卻不單調，有亮點卻不張揚。

幼圈戒指連戴

戴多於一隻的戒指在手上可說是時下相當流行的戴法，而活了過千年的九尾狐李硯也緊貼潮流，把兩隻幼圈戒指戴在食指和中指上，十分好看，出鏡率也是相當的高，掌握Oppa的同款戴法原來So Easy。