林穎彤伍富橋傳分手　互相Unfollow連網友都不如？

藝人林穎彤（Bella）和同唱片公司的伍富橋（Alvin）雖然未承認戀情，但早被外界視為一對「金童玉女」，不過有傳兩人已低調分手，更被發現互相在社交網Unfollow，再見不是朋友。

最近Bella推出新歌《可不可以戀愛》，似憑歌寄意意，用歌詞勉勵自己應相信愛情，她又在社交網似有感而發：「愛情路上，或者我們會迷失會受傷，但經歷過後，蛻成一個更好的自己，終會碰上真愛……我是這樣相信着等待着！」分享MV片段時更表示：「此刻特別能領略歌詞的意思。」

對於分手傳聞，Bella說：「我哋一路都話係好朋友，之前因為宣傳歌先多聯絡多一齊，但近期接近冇乜聯絡囉，大家仲係同事都會有機會做嘢！（你Unfollow佢喎？）都Unfollow一段時間，我都follow好少人，只有百幾個，都係follow啲熟啲同close啲朋友，其實我哋都冇互相follow，朋友間都唔係睇follow唔follow，我好多TVB同事都唔會follow晒，如果要聯絡都可以私下網上聯絡。」

伍富僑就話Unfollow好隨意，又指望外界勿諸多揣測，如再見面也沒有問題。他又說：「其實我同Bella一直以來都係好朋友，而取消關注方面，我前陣子其實也unfollow了很多人，然後再follow番，加上我們雙方都是public account，即使沒有follow也可以看到的。多謝大家關心！

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