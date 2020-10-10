跟PS5同步上市　新蜘蛛俠盡展機能

PS5將於11月12日在全球主要市場推出，再於11月19日在香港開售，距今只有一個多月，大家除關心買唔買到機之外，仲關心買到後究竟有乜Game玩？剛剛SIEH就帶來好消息，宣布獨家大作《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》將於11月12日發售PS5數位版、PS4藍光光碟及數位版，而PS5藍光光碟版則在11月19日發售，實行跟主機同步上市！

《Marvel's Spider-Man》故事承接上集，少年Miles Morales一邊努力適應搬家後的生活，一邊追隨導師Peter Parker的腳步，成為新蜘蛛俠。與此同時，這位英雄新秀的家園卻面臨各大勢力鬥爭的威脅，隨時毀於一旦，讓他領悟到能力愈大、責任也愈大的道理。遊戲中Miles Morales擁有跟師傅截然不同的能力，例如可射出生物電毒液，並擁有隱形能力及全新蜘蛛網特技，即使是系列舊玩家都找到新鮮感！

作為PS5首款大作，玩家可從遊戲感受到PS5的強大機能，例如透過4K、HDR及光線追蹤技術，可看到逼真的大樓倒影，以及強化的光影效果及角色細節。超高速SSD載入技術有助減低蜘蛛俠飛快移動的時滯，重載遊戲更近乎即時，大幅縮減等候時間。DualSense控制器帶來沉浸式觸覺回饋，讓雙手直接感受主角的每發拳頭、蛛網射擊與毒液轟炸攻擊。Tempest 3D AudioTech技術則生動呈現城市的聲音，讓玩家彷彿置身紐約之中。

特別一提，遊戲仲設有Ultimate Edition終極版本，數位版將於11月12日發售，藍光光碟版將於11月19日發售，除了主遊戲外，還包含《Marvel's Spider-Man Remastered》的兌換代碼及三個DLC章節內容，想一次過玩齊兩集就不容錯過。