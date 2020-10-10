1:1立體Figure　戴祖儀用嚟滿足欲望

鍾情潮流藝術品的歌手戴祖儀，最近她主理的藝術品牌邀得日本藝術家橋爪悠也（Yuya）合作，本月中將在上環舉行首個展覽，祖儀更有幸成為Yuya第一次以真人作為創作人物藍本，將她卡通化製成人偶、版畫等擺設，她坦白說：「係我自己向Yuya提出呢個建議，好開心成為老師筆下嘅角色，真係開心覺得好榮幸，個人偶細到連我面上粒墨都有，佢知我好鍾意音樂，所以特登襯番個木結同好多音符。」

她笑言自己樣子經過老師卡通化後，她有種既熟悉又陌生的感覺，她說：「我一直喺音樂路上不斷努力，希望大家從老師的作品，睇到我對音樂嘅熱愛，喺未來推出嘅新專輯，有機會用到Yuya嘅作品為封面。」正式展覽當日更會展出與她身高1.7米一樣的立體雕塑，她笑說：「呢個一比一人偶，我會收藏唔會賣㗎，滿足自己開心嘅欲望。」

祖儀今日亮相旺角的期間限定店，吸引大批粉絲支持，有歌迷晨早8點就去排隊，她笑說：「今日我要冷靜啲，有番藝術家嘅氣質。」她本身也有收藏Yuya的不同作品，她說：「佢喺日本好有名氣，好開心可以同佢合作搞展覽。」她自己真金白銀買了一張手工製的木椅收藏，她笑說：「大家放心我都係冇任何折扣，因為每張櫈嘅木紋都唔一樣，我揀咗張自己鍾意嘅木紋啫。」已經收藏過百件藝術品的她承認愈買愈多藝術品，租了兩個貨倉的她笑說：「仲有位擺到嘅，但我銀行戶口就未必應付到，所以要努力做嘢囉。」積極推廣本地藝術與文化，希望藝術界、潮流界有另一番作為。

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