少不更事！嬉水變玩命　鍾舒漫差啲衝落海

近日天氣微涼兼秋意漸濃，不少人開始登高遠足，不過卻發現遊人不時「誤墮法網」，非法闖入務設施，有機會釀成危險。原來不少藝人都曾經膽大非常，於山溪嬉水，回想起來慨嘆自己「少不更事」！

鍾舒漫：「我細嗰住近海邊，好多老人家都習慣去嗰度游早水或冬泳，其實嗰個地方係禁止游水嘅。我記得讀小學時，自己好鍾意探險，就算唔畀去都想接觸吓，有一次我同阿妹仲有另一位朋友就去咗嗰度玩，三個女仔除晒鞋襪，捲高埋褲腳，愈行愈近海邊，有次因為啲石太滑仲跣低咗，差啲衝咗落海，咁啱被一位阿姨發現，佢報寸畀我媽咪聽，搞到被阿媽鬧。」

張沛樂：「我記得16、7歲時，同班朋友行5星級難度嘅山。最記得當日要好早起程，大概行咗12個鐘，行完個天都黑晒。最深刻係個山好嚴峻、好危險，一個人行根本係行唔到，沿途上上落落都要有人扶住、拉住先得，沿途又有啲懸崖，萬一唔小心差錯腳就不堪設想。」

曹永廉﹕「細個嘅時候屋企唔算有錢，冇錢就搵啲免費娛樂啦，所以我哋成班細路好時候都會上山或者去溪澗玩、游水等等，當時真係唔知道嗰啲哋方其實唔入得，淨係知道有路牌放咗喺度咋，真係唔識死。咁之後十幾歲都試過同啲朋友去城門水塘、金山郊野公園附近釣魚，諗番轉頭都充滿回憶嘅。」

白雲﹕「我細個最百厭就係喺天津讀小學時，旁邊有條好長嘅河，冬天會結冰，我同啲同學仔就會偷偷哋、瞞住老師同父母，帶晒溜冰鞋喺個冰面上溜冰，但其實啲冰係未凝結晒嘅，下面仲係水，都好危險，但我哋不停去玩，依家諗番起都驚。」

余德丞﹕「我之前喺西貢行山有經過山澗，我都試過跳落去游水，因為行咗幾個鐘山好熱，但跳幾米高嗰啲我就冇試過，因為危險性都幾大。依家會覺得大家要注意環境保育，要留意自身安全，唔好做危險活動喇。」

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