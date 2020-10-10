為「BB」出世自資6位數！何雁詩硬頸點都唔靠老竇

歌手何雁詩今年自資製作了三首歌，她坦言歌曲的製作費都要6位數，當正親生BB一樣：「希望係低嘅6位數，但多嘢都冇得好慳，所以我都有搵朋友幫手，算係慳咗好大筆錢。」她坦言以前有唱片公司支持，不用自己真金白銀攞錢出來：「一開支票就好痛。」雖然金錢上她大可以叫父母幫手贊助，但她拒絕：「唔想囉，我爹哋都有開口問不如贊助我一首歌，但我就死人都唔制，因為我好硬頸，我覺得我一日未燶，都唔會問屋企人攞錢。」她慶幸自己也有投資，就將之前在投資方面賺的錢攞出來做歌。

對於經常被標籤是有錢女，她無奈說：「呢啲都係抹唔甩，其實我哋都係小康之家，唔係住半山或者有好多物業，只不過爹哋叻仔，做生意由零到依家我哋住得舒服，所以呢啲嘢冇得洗底，惟有做好我可以做好我啲歌。」

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