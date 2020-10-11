吉時：下午1時至3時、下午5時至7時、下午7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：安床、立約、掃舍

忌：嫁娶、理髮、納畜

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、4、5、9

幸運顏色：白

生肖指數 是日吉星：虎

鼠：→ 會有許多意想不到的追求者，但都是霧水情緣，沒甚麼好結果，宜冷靜。

牛：→ 今天想要安靜地躲在一角，不妨多穿黑色衣服，可避免是非，耳根清淨。

虎：★ 過去建立的人際關係會在今天幫得上忙，心理上的疲累可減輕不少。

兔：↑ 幸運顏色是紅色，對財運有一定的幫助。同時亦要多行善，有助積福。

龍：→ 若受困於身邊不同的意見，別擔心，會有貴人扶持的！金色能增人緣運。

蛇：↓ 是日沖煞，被金錢問題煩擾，或許不如想像般嚴重，努力找尋解決方法。

馬：→ 愛人的脾氣或許有點急躁，但是他卻很少記恨，遇上他是你的幸運呢。

羊：↑ 今天不妨和愛人花點時間計劃一下旅遊的行程，真正未出發先興奮呢！

猴：↓ 鼓勵你冒險的人，只是想推你做白老鼠，宜小心。凡事三思不要衝動。

雞：→ 工作上可能犯錯，切忌隱瞞，會弄巧成拙引來上司不滿。金色有助運勢。

狗：→ 處理事情的時候，不一定要爭論，只要解釋清楚，就可輕鬆解決問題。

豬：→ 工作上要加倍注意，你的同事正操縱着你，令你替他完成他想要的事。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：人氣及情緒不穩，家庭運稍遜，伴侶或較任性，宜多予協調和包容，將有助過度。

金牛：精神欠佳，較易感疲倦，避免如自己太大壓力，多休息、多放鬆助提升工作效率。

雙子：社交運稍遜，人事問題及變動較頻，幸精神狀態較佳，有助應付公私等多方考驗。

巨蟹：人氣及情緒不穩，上班時宜多注意溝通，處理文書、傳訊、運輸等工序宜多留神。

獅子：工作運回升不少，受被重視之餘，壓力亦回升。緊張無用，多放鬆效率反而更佳。

處女：經濟狀況、人際關係、感情及親子關係等，宜多關注身邊人的想法，並多作交流。

天秤：人氣雖然回升不少，但情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，處理家事等宜，多予耐性。

天蠍：體能略為不穩，工作壓力或較明顯，多注意合作及人際關係等，將有助維持進度。

人馬：感情及親子關係略為不穩，社交圈中人事問題和變動較頻，不論公私宜多作協調。

山羊：人氣稍佳，但情緒不穩。家庭及戀愛運稍遜，與家人、伴侶相處時宜多注意溝通。

水瓶：出勤、公幹、海外項目等進展或會未如預期，阻力或會較猛，宜保持沉着和樂觀。

雙魚：社交運較佳，娛樂、購物等開支或會較大，宜多加節約。小心處理朋輩金錢事宜。

預測：下周大市，交投氣氛稍佳。