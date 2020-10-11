【捲政治風波】陳敏之轉戰綜藝做教煮「翻生」

「索腿天后」陳敏之原本參演邵氏與優酷合作的新劇《飛虎3之壯志英雄》，還有份出席開鏡儀式，劇中飾演SDU警司張兆輝的太太。不過，及後有人指她曾於社交網發放一張涉及政治意味的圖片，觸動了內地網民的神經，無綫為免引起軒然大波，當機立斷「忍痛」抽起敏之的演出，改由陳煒臨時頂上。敏之當時曾解釋因疫情反反覆覆，加上家中有兒子的關係，所以與公司商量後才決定辭演，以策安全，亦多謝公司的體諒，其他有關事情則未會再回應。

夥拍黎諾懿下月播

事件距今近兩個月，無綫見事件進一步降溫，令敏之終有「翻生」機會！據知，無綫將於11月播出新節目《今晚請客》，安排敏之聯同有「疫境廚神」之稱的黎諾懿合作擔任主持。她在節目中會親自下廚做些簡單及小朋友喜歡的食物，又與諾懿齊齊炮製菜式，大顯刀功！節目已安排陳煒擔任嘉賓，看來敏之與她不論在劇集還是節目都「互相幫助」，認真有緣！

對於捲入政治風波後首次主持新節目，敏之接受東網訪問時表示很期待：「因為呢個節目唔使拍通宵，拍攝時間又唔長，而且形式係煮嘢食，自己都好鍾意，所以接到都好期待！」她透露節目中主打由諾懿負責炮製菜式，她在旁只需耍刀功，問到有否難度時時說：「細個自己都有做勞作，手功都唔錯，應該勝任到。」兩人對上一次合作，已是去年齊齊拍攝節目《仨心友行》，敏之坦言認識多年甚有默契，問到有否試過對方的手勢？她說：「之前喺馬來西亞拍《仨心友行》嗰陣都試過，但都係第一次，嗰次佢喺有限嘅材料下整咗個炒蛋畀我哋食，手勢真係好似入廚多年嘅師傅咁！希望今次開工有機會可以再試真啲佢嘅手勢。」

陳煒又嚟幫拖

黎諾懿受訪時承認有這個新任務，下月中便開工：「會請個嘉賓上嚟煮嘢食，最近做《疫境廚神》，而呢個又同煮嘢食有關，依家出街都會被人叫李錦聯！」擔任嘉賓的陳煒透露屆時會齊齊下廚：「月中會拍，我會煮兩個菜，但暫時未諗到主題，想諗個有意思嘅菜式！」

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