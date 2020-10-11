10日前否認分手！廖慧儀男友自爆被狠飛：點解要咁對我

有「狂野空姐」之稱嘅落選港姐廖慧儀是非多多，本身有圈外男友Sam嘅佢，早前被指撻着無綫節目《#後生仔傾吓偈》嘅23歲孔德賢（Danny），Sam嬲到喺社交網公開「警告」Danny唔好再搵自己女友。

P2]

廖慧儀接受東網訪問時就表示同男友仲拍緊拖，對方只係飲醉咗，而Sam就話對女朋友百分百信任，懷疑兩人拍拖係自己問題。點知事隔10日，Sam今日凌晨突然喺社交網發文自爆被狠飛：「同你一齊呢一年半，大大小小傷心嘅事我都陪你經歷過，喺你有低潮困難嘅時候，我從來冇離開過你身邊，而點會（解）你要咁樣對我，去報答我一年半對你嘅所有付出？我一直當你係一家人，點解要選擇因為一啲小問題而突然狠心離開我，係咪因為入咗娛樂圈擴闊咗眼界，回頭看所有嘢覺得我甚麼都不是？」佢又隨文附上一張兩人互咬食物甜蜜照，不過之後佢已將Post刪走！

另邊廂，廖慧儀尋晚就上載單人瑜伽照，尋日仲同男女朋友去行山，露出美甜笑容，心情似乎相當好！

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc