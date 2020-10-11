【戀愛預測】從你挑的鞋色　預知愛情行動力

每一種顏色都能給你不同的感愛，而一對鞋的顏擇可以代表當日的心情，也代表一個人於某方面的性格。（互聯網）

面對愛情，每個人的反應都不同，你會不顧一切勇往直前，還是左思右慮、久久不行，究竟你在愛情中是勇敢派、行動派、思慮派、拖延派還是佛系派呢？今次的心理測驗，正好看看你的愛情行動力是不是如想像中樣。

【問題】

假日中，本來你打算宅在家享受一下休閒的時光，但突然發生了一些讓你不得不立刻出門處理的事情，這時你會選擇穿哪一種顏色的鞋子出門呢？

A.紅色

B.藍色

C.黃色

D.綠色

E.黑色

【結果分析】

A.絕對行動派

在愛情中，你是十分積極的人，遇到喜歡的人會立即展開追求，為了愛情甚至可以不顧一切。追求對方的時候，你更會是十分張揚，而且不太經過思考，小心用力過猛，容易嚇到對方。

B.深思行動派

具有超強的觀察能力，做任何事都要看準時機、講求效率，不喜歡漫無目的。在愛情裏你也不是一個衝動的人，比起拚命的追求，你會慢慢接觸了解對方，但有時候因為不確定對方的心意而不敢走前一步，反而令人愈走愈遠。

C.兩極行動派

處身於愛情中，你會是非常兩極的人，面對喜歡你的人，行動力頓時很低，但面對你喜歡的人，卻會充滿活力。雖然活力滿滿但卻予人一種不認真的感覺，讓人觀察不到你的真心。

D.低微行動派

本身個性內向的你，面對愛情的時候常常因為害羞或者不自信而無法積極行動。當出現「情敵」的時候，你也只會微微向前，當危機感很大的時候你才會想到要絕地反擊，但已經遲了一步。

E.佛系行動派

你是一個相當不積極的人，既來之則安之，不爭也不搶。戀愛方面，也只會一味的等待對方做主動，彷彿並沒有甚麼值得你去爭取似的，沒有強烈的愛意讓你主動去追。