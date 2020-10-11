《Alice》下集預告夠衝擊！周元殺死金喜善？

韓國33歲男星周元與43歲女星金喜善合演的韓劇《Alice》以時間旅行者為題材，周元飾演的刑警朴鎮謙一直尋找殺母的真兇，而金喜善則分飾周元母親與大學物理系教授尹泰伊兩角。

昨晚第12集劇情發展至崔元英飾演的科學研究所所長石五元，原本想要阻止時間旅行者繼續犯案，卻被來自另一個時空的自己所殺。至於金相浩飾演的刑警高炯錫一直視朴鎮謙為兒子，他亦為救對方而被石五元殺死。而預言書則記載了朴鎮謙可以關閉時間之門，阻止時間旅行，令時間旅行者消失。

尹泰伊終於記起兒時父親被殺當天，朴鎮謙母親亦在場，及時把她救走並送到孤兒院。而朴鎮謙與尹泰伊又再次意外穿越時空，回到了朴鎮謙仍是高中生、其母被殺的那一年，尹泰伊更遇見跟自己外貌一樣的朴鎮謙母親。

下集預告中，朴鎮謙的母親與尹泰伊一起尋找預言書的最後一頁，尹泰伊更發現朴鎮謙一直尋找的殺母兇手，疑似是來自另一個時空的朴鎮謙，預告中更可見身穿校服的朴鎮謙露出陰險的笑容，令人不寒而慄。昨晚收視由上集7%、8.7%下跌至6%及7.6%，但仍穩守同時段收視冠軍。