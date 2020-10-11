做好呢5步　太陽花睫毛即時擁有！

如太陽花般盛開、根根分明捲翹的美麗睫毛，予人一種清純靈動的小鹿少女感。（互聯網）

都說眼睛是靈魂之窗，一雙漂亮的眼睛可予人靈動的感覺，而且瞬間讓好感度大增，所以女生平日化妝總愛花心思在睫毛上，近期就十分流行以太陽花睫毛示人。所謂太陽花睫毛，就是睫毛如太陽花般盛開、根根分明捲翹美麗。有看過Irene（Red Velvet）及Jisoo（Black Pink）幕前演出的話，不難發現這些韓國女團成員，亦經常以太陽花睫毛搭配妝容。想Get偶像同款電眼？就要馬上學習以下密技！

Step 1：先揀啱睫毛夾

若不想貼假眼睫毛或種睫毛，就自己動手夾出美睫吧！除了必備的睫毛打底膏和睫毛膏外，你最需要的是一個適合自己眼形弧度的睫毛夾，以下分享一個挑選睫毛夾的方法，讓大家輕易揀中心水工具。

a.首先用尺從眼頭的地方量到眼尾直線的距離，量好眼睛的長度後拿一張紙抄下來。

b.接着剪一段與眼睛寬度等長的紙條，將之按壓在眼皮上，然後在眼睛的兩端畫上記號。

c.將剛剛測量的眼睛弧度放在步驟a測量眼睛長度的紙張上，再拿尺量出拱橋上的高度，這樣就能算出適合我們眼睛的長度與弧度的睫毛夾了。

Step 2：分三段夾

夾睫毛時要分三段夾，先夾中間，盡量把所有睫毛都放進睫毛夾中，沿着睫毛根部向上夾，反覆夾2~3次，然後再傾斜着睫毛夾的前端和後面部分夾睫毛。夾的時候不要太用力，否則睫毛90度角便不太好看了。

Step 3：打底很重要

接着用睫毛打底膏為睫毛做好打底，這個步驟很重要，可堅韌強壯睫毛，令睫毛纖長，而且方便後續再刷睫毛膏。

Step 4：正確手法刷睫毛膏

然後刷睫毛膏，由於香港氣候潮濕，加上汗水和淚水分泌容易造成睫毛膏暈染，建議選用具防水性能的睫毛膏；刷的時候不要Z字型去刷，要向上挑刷，否則會破壞睫毛的根基造成睫毛下塌，隨後再用梳妝睫毛膏從根部垂直向上刷睫毛。

Step 5：調整睫毛

用鑷子調整睫毛末梢多餘的睫毛膏，並均勻分段合在一起。用同樣方法輕刷下睫毛調整，然後用睫毛梳垂直向上梳睫毛，就能起到定形作用，令睫毛像太陽花般根根分明及捲翹一整天。