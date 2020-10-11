遭誣蔑小三！陳柏渝批林利老婆道歉冇誠意

藝人林利太太Erin日前在社交網自爆婚姻出現危機，直指台灣女星陳柏渝與老公私下來往過密，而被指介入二人婚姻的陳柏渝則強調與林利是認識18年的朋友，對於林利老婆的指控，她感到非常無奈，並限Erin 3日內在網上向她道歉，否則將保留法律追訴權。

前日Erin在社交網發道歉文：「我感謝在我身邊遇見的任何人和任何事，人的一生很短，會遇見的人都算是這輩子的貴人，是好、是壞，我都誠心接受！在這，我要先澄清，我誤會了我老公林立洋先生也讓另一位女生陳柏渝小姐被大家誤會！在這我也為自己，因為衝動沒有思考的言論，跟兩位誠心道歉！對不起！所有錯，都不要再指向他們，我都願意虛心接受和檢討！也希望所有人不要再責備他們，真心抱歉，讓兩位承受了很多的外界的批評！我真的深感抱歉！全都是我的錯！」

但陳柏渝狠批對方「毫無誠意、充滿心機」，但看在與林利的交情才就此作罷：「我要特別強調林太太-陳貞均的道歉是在確定我要提告後才修改前一天的貼文為道歉文，雖然林太太-陳貞均非常沒有誠意的道歉，還想誤導他人，以為她前一天已經道歉，而是我不接受，如此毫無誠意和充滿心機小動作的道歉，我陳柏渝看在18年老友林立洋先生的面子上，還是會接受這毫無誠意充滿心機的道歉！」更要求Erin在6個月內不得刪除道歉文或改為非公開，否則依然提出控告。

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