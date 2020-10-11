想為前夫做紅娘！孟瑤看淡錢財：對愛情追求到80歲

曾是「晶女郎」的內地女星孟瑤之前於社交網貼文，宣布與富商丈夫王磊離婚，二人因性格不合和平分開，從今會繼續以家人般看待。瑤瑤2011年與王磊結婚，仔仔Dustin現時10歲大，近日她返港工作，首次開腔談到離婚一事。

她表示早在前年9月與丈夫已經談妥離婚協議，當時的心情既複雜又難受，畢竟一起十多年。她坦言：「我們一直很愛Dustin，亦考慮到這事情一定會對他造成傷害，所以才一直沒有公開，包括雙方父母家人，他們都是無辜的。我和Dustin爸爸一直努力的希望兒子可以受到最小的傷害，大家都很內疚，希望盡量不會改變他的生活環境，也會刻意的給他更多的愛。我們對他的愛永遠不會改變，不過我真的很自責，因為我做不到像很多女人一樣，為了孩子、家庭付出那麼多。我現在仍然和他（王磊）的爸爸、媽媽維持原來的感情，在我心裏他們真的就如親父母一樣，過時過節，我仍然會送上我的一些小心意孝順他們。今年也是如此，十年如一日。」

瑤瑤指婚姻是一座圍城，未婚的和未婚的人聊天三觀一致，已婚和已婚的女人最有共同話題，選擇和接受離婚的女人才真的最勇敢的，她說：「我以前沒有這種感觸，自己經歷了才覺得，可能結婚的時候年紀太小，不懂經營，我前夫也是個善良單純的人，他真的很優秀，我經常和我的單身女友們開玩笑，想介紹她們給Dustin爸爸認識，他值得擁有更好的、更適合自己的愛情。說心裏話，分開之後有女人照顧他、陪着他，我心裏更安心，不想他孤伶伶的。」

說到現時單身，之前七夕節又於社交網晒花束，瑤瑤表示單身仍有巿場：「現在沒有男友，但是有追求者。我已經隨時準備好，有了喜歡的、合適的人就一定去幸福，大前提是他一定要對Dustin和我媽媽好。我從來要求自己出得廳堂、入得廚房，而且我沒有甚麼脾氣，但是很有性格、有底線。連交女朋友也是，價值觀不一樣可能都會疏遠，過一陣子心軟又去找人家和好如初。可能和我在一起的男人壓力會很大吧……我是個重視愛情的人，喜歡那種眼裏只有彼此的感覺，愛你為你願意做任何事，離婚不會影響我對愛情的憧憬，它是美好的，我對愛情的追求會到80歲。」

瑤瑤婚後一直過着幸福少奶奶生活，生活無憂，提到之前她經常周遊列國，她不諱言一來自己喜歡旅行，二來是為了逃避婚姻的問題。問離婚後會否有經濟負擔時，她謂：「暫時沒有，愈來愈看淡錢財這個事，生不帶來、死不帶去。」問到之前會否被指「賺錢買花戴」而不開心時，她說：「我不知道該如何解釋這個『賺錢買花戴』、生活無憂的問題，我從18歲開始就買房供樓，說實話金錢對任何人都很重要，因為大家會追求和嚮往更優質的生活，可是我那時候就說，自己賺錢可以送禮物給對方更開心，我覺得女人還是要經濟獨立，但是不用一味追求數字，喜歡吃的喝的無非就是那些，夠用就好了。我這人喜歡精緻生活，可能是受到媽媽的影響，所以不會降低生活標準，生活包袱現在暫時沒有，之前最大的負擔就是沒有和大家公開其實我已經恢復單身，有些無形壓力，因為大家一直以為我還在做幸福少奶奶。」

除了愛情外，瑤瑤對事業仍有憧憬，今後還是繼續在娛樂圈發展，電影、電視劇都會拍，現在她還在學習唱歌，她透露：「曾志偉和鍾鎮濤介紹了老師給我，現正上課，去年開始突然有了靈感又開始寫歌，可能對人生的領悟愈來愈多，希望可以修煉成才女。因為我從小做這一行，一直都運氣不差，又自信滿滿。如果香港仍有機會發展我都鍾意啦！我對香港好有情義結，喜歡在這裏生活，也很感謝香港觀眾對我的支持和喜歡，真心的。」

瑤瑤一直被視為「性感女神」，故她亦不會令大家失望，一直都有積極健身，保時美好身段，她謂：「我有4個月沒吃晚餐，加上運動減了20磅，也是時候開始重新做回自己了。你們看見傻大姐的我，那也是真實的我，所以我朋友特別多，大家覺得我是開心果，時常帶給大家歡樂和正能量。我平時感覺自己是心理醫生，很多朋友遇到工作、愛情問題都來找我訴苦，我就告訴他們怎樣才會變得更好。我覺得自己是善良的、勇敢的、歡樂的正能量的人，人生苦短，我希望自己能够增長智慧，擁有多姿多采的人生。」

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