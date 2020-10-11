人生行過同一條路！袁偉豪張寶兒向岑杏賢送祝福

藝人袁偉豪與未婚妻張寶兒出席無綫劇集《使徒行者3》宣傳，此乃宣布求婚後首度孖住現身，袁偉豪透露自去年9月求婚成功後，一直有計劃婚禮事宜，奈何疫情關係，故至今還未能落實日子，他說：「好無奈，惟有唔諗住，但簽紙就必須，冇理由爭住先，會陸續安排，可能今年都得，但要了解程序先，話晒第一次結婚，好多嘢要學（排期未？）你哋去睇下，冇乜嘢瞞到你哋嘅。」

寶兒要適應「袁太」稱呼

而寶兒則表示需要時間適應「袁太」的稱呼，笑指經常來不及反應，談到袁偉豪拿住蛋糕入廠與她慶生，寶兒坦言也嚇了一跳，更說：「本來第二日諗住喺屋企叫外賣，點知返到去地下鋪晒花瓣同氣球，啲朋友喺晒度，好開心有呢個驚喜。」袁偉豪坦言要感謝陳山聰、胡定欣等好友幫忙布置。

對於外間指袁偉豪與舊愛岑杏賢近日鬥放閃，他表示：「呢啲係外間睇法，作為一件事把兩者一齊睇，咁佢兩個（寶兒、岑杏賢）生日差一日，又係舊愛，好多嘢巧合啫！我都有恭喜佢結婚，佢亦有恭喜我，大家睇到大家成長都開心。」寶兒亦大方說：「咁喺人生都一齊行過同一條路，睇到對方幸福開心，自己都會感到幸福。」

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