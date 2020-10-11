苗僑偉幫湯鎮宗審女婿　馬國明口啞啞

無綫劇集《使徒行者3》將於明天在myTV SUPER、內地及海外平台同步上架，今日假將軍澳電視城舉行記者會，近五十位演員包括苗僑偉、馬國明、袁偉豪、黃智雯、黃翠如、蔡思貝及張振朗等出席晒冷宣傳，不過林峯及許紹雄就身在外地未能現身，但兩人都有預先錄製片段為劇集打氣。

馬國明與苗僑偉一同受訪，問是二人於劇中否鬥有型？馬國明笑指要跟前輩苗僑偉學習，苗僑偉聞言即自嘲「輸少當贏」，而於上輯尾段現身的馬國明，坦言對劇集零壓力，會把所有壓力交給拍檔林峯，對於林峯升任爸爸，二人均表示有看過BB女相片，問到馬國明會否身痕想結婚生女？苗僑偉即搶住答：「相信都快啦！估唔到係同我世姪女（湯洛雯），其實拍呢部劇大家都齊齊經歷唔同變化，有熱戀、袁偉豪求婚、黃翠如準備生仔，仲有秘密拍拖中添！」

不過心情靚爆的苗僑偉繼續講不停，還不斷狙擊馬國明，苗僑偉說：「真係估不到你同我世姪女，你哋幾時過電㗎？我都係幫岳父（湯鎮宗）問嘅！」此語一出令馬國明無力招架，只謂私下再告訴他，及後苗僑偉也有為馬國明打圓場：「佢好內斂，所以（湯洛雯）先鍾意佢，好登對！（佢哋畀人影到睇樓！）真係唔夠醒目。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc