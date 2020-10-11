秋季日劇埋身擊！深田恭子咬功撼妻夫木聰

10月秋季日劇開鑼，各劇的演員紛紛出奇招造勢，深田恭子主演的富士電視台日劇《雷朋的女兒》續集定於10月15日播映，她與劇中演員橋本環奈、渡部篤郎、女諧星Donguri亮相昨晚的綜藝節目，大玩一味靠估招數宣傳。三位女演員要從6個物件中選出一個，猜猜是石頭還是朱古力，並親自用口咬該物件驗證，結果深田恭子與Donguri咬中朱古力，但橋本環奈就咬中石頭的物件，咬到牙都軟，笑爆全場。

另一方面，妻夫木聰與吉高由里子主演、改編自東野圭吾同名小說的TBS電視台新劇《危險的維納斯》，於今晚在日本首播，妻夫木聰率吉高由里子、藤岡靛、中村杏等今早出席記者會造勢。​​吉高自爆該劇於夏天開拍，但故事發生的時間是10月，她們要大熱天時穿着厚厚的衣服演出，身邊雖然開着風扇降溫，但仍焗到全身出晒汗。除了捱高溫焗燒豬，最怕昆蟲的吉高，見到昆蟲走來走去嚇到暈飛魄散。

而妻夫木聰自爆首集有一場被吉高掌摑戲，被吉高重手兜巴摑，搞到痛不欲生，吉高解釋她一向不擅長用右手，結果用了無情力兜巴摑聰仔。而妻夫木聰昨日開了官方社交網，一天便破21萬名追隨者，當中有不少紅星包括山田孝之、水原希子、水川朝美、綾野剛等。