BTS開大型線上騷　Jimin爆喊：想將希望帶給粉絲

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）昨晚在首爾舉行演唱會，受疫情影響，演唱會以網上直播形式進行，所屬的Big Hit事務所指今次演唱會的製作費是今年6月舉行的線上騷的8倍，今次他們準備了4個大型舞台，運用擴增實境（AR）及延展實境（XR）等技術，觀眾可以6個不同角度高清觀看演出，有如身處演唱會現場。

七子以《ON》一曲為演唱會揭開序幕，他們看到舞台前有多個螢幕時大表新奇，當聽到來自世界各地的粉絲歡呼聲時，他們都表示很感動：「這是世界上最美好的聲音。」他們透過身後的螢幕看到粉絲的樣子，並表示相隔多時見到粉絲的面孔，令他們感到充滿力量，成員SUGA表示：「好像是相隔多時感受到心動跳動，很心動呀！」

BTS除唱出《Dionysus》及《Boy With Luv》等歌曲外，各成員亦分組演繹《Shadow》、《UGH!》、《Zero O'Clock》、《Filter》、《Moon》、《Inner Child》及《Ego》等作品，並在Encore部分時唱出經典歌曲《Butterfly》、《RUN》及早前在美國Billboard Hot 100排行榜稱冠的英文歌《Dynamite》。

成員J-Hope坦言因未能直接與粉絲見面而感到可惜：「我很開心，有80%是開心，20%是可惜，這種非面對面形式的演唱會對我們來說也是很大的挑戰和嘗試，在這個狀況中，能夠把我想表達的東西帶給大家，有80%是感到開心，但其餘20%就是作為演出的歌手，不能和大家對視和溝通，所以感到很可惜，希望新冠肺炎疫情早日結束，和大家見面的日子快些到來就好了。」

而Jimin說到不能和粉絲一起享受演出時，一度激動落淚，他說：「在準備這次演出之前，我感到很委屈，我只想和成員一起演出，和大家一起玩、一起分享幸福的感覺，這是我最想做的事，我不知道為甚麼要經歷這些事情，當見到隊友們在Encore時玩得很開心的樣子，我便很想哭。」他又想透過畫面把希望傳遞給粉絲。

隊長RM則向成員和粉絲送上鼓勵的說話：「世界的門又堅固又高，雖然不是那麼容易讓我們通過，但因為世界上並不只有一條路，讓我們可以彼此遇上，我們雖然很渺小，但卻成為很龐大的隊伍，我們的語言是音樂，我們的地圖是夢想，大家用不同的語言，去唱出不同的故事，我們防彈少年團不是只有7個人，而是你、我和我們的故事。」