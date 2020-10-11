初秋法式手袋　排隊登場

在不少設計師眼中，法國女性舉手投足所散發的優雅氣質及率性品味，往往成為他們演繹法式美學最重要的「配方」。2009年於巴黎創立的配飾品牌BERACAMY亦受法國女性這份獨特個性所影響，即使品牌現時移師至倫敦作為基地，但「花都」的時裝、藝術以至建築風格亦是品牌設計手袋及鞋履的靈感泉源。今季品牌就延續法式簡約美學風格，以柔軟度高的意大利皮革結合功能性設計，為女士打造出多款適合秋冬季度造型配搭的配飾。當中手袋方面就採用大地色系的麖皮去營造懷舊氣息，除了具備可手挽及上膊的手柄外，亦附有可拆式肩帶作斜孭配襯，增加日常使用的兼容性。

此外，由法國設計師Fred Pinel於1998年創立的法國高級訂製皮具品牌Pinel et Pinel，今季亦推出於法國全人手製造的Clyde Crossbody Bag，精巧實用的斜孭手袋用上印有品牌標誌並有防水防刮塗層帆布製造（內裡為羊仔皮革），6款配色包括：Perfect Black（黑）、Sexy Black（灰）、Mocaccino（棕）、Azur（藍）、Emeraude（綠）及Poppy（紅）均配上對應手袋色調的可拆式肩帶，同時品牌更延續個人化繪圖服務，顧客可要求加入手繪的英文字母及圖案於手袋（需收費），打造滿載個人特色的客製化手袋。