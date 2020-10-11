白粥加腐乳餵唔飽　張敬軒笑外傭唔識整早餐

歌手張敬軒（軒仔）今日喺社交網透露原本嗰位外傭已遠嫁美國，故請咗個新嘅外傭「嬋嬋」，仲公然明讚暗踩新外傭嘅廚藝，十分搞笑！軒仔指「嬋嬋」過去廿多年都主要照顧老人家，而煮畀佢嘅第一餐係白粥加腐乳，令軒仔覺得完全唔飽肚：「我發現整個人輕飄飄的，好像沒有吃過東西一樣 #好像離開了這個世界一樣 感覺十分環保，也很有新鮮感」

當外傭問軒仔第二朝早餐想食咩時，佢就滿懷希望要求法式早餐，但朝早出現於眼前嘅竟然係「炭燒牛角包」，軒仔更指見到兩個焗燶嘅牛角包，不禁想起一位家人：「嗯！那是我婆婆的味道 #她已於1970年過身」到第三日外傭只簡單準備麵包加果醬，後來軒仔已經唔敢再奢望一份有營養、豐富嘅早餐！

最後，軒仔透過早餐領悟出人生道理：「從那尊金燦燦 #爛蓉蓉 的腐乳、那碗杰撻撻 #凍冰冰 的白粥，那脆卜卜#黑蚊蚊 的牛角包，還有那白雪雪 #乾爭爭 的特選麵包之中我領悟了！我知道這是我的福氣，我知道上帝差遣衪的使者來給我試煉 #上帝祢可摸以帶佢 ...」非常抵死！好多粉絲即紛紛留言舉手要幫偶像煮早餐，更笑指軒仔「非自願式減肥」

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