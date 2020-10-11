BMW ti重出江湖　頭炮128ti

新發表的BMW 128ti，配備經特別調校的M Sport懸掛、Torsen限滑差速器及特別為前驅車而設的定制轉向應用技術。（互聯網）

寶馬(BMW)最近全新發表128ti，廠方表示其定位是介乎120i與M135i xDrive之間。如果此時你在搲頭，問ti是甚麼？證明少年你太年輕了。

寶馬ti車系早見於上世紀60年代，只是當時是採用大階TI，經典車型包括：1800 TI及2002 TI。到90年代還有323ti Compact及325ti Compact。ti其實是Turismo Internazionale的簡稱，意思跟意大利的Gran Turismo(GT)類似，代表性能與耐久性同時兼備，非常適合長途旅程駕駛的運動車型。

說回新發表的128ti，車內車外都有M Sport加持，並配備經特別調校的M Sport懸掛(較標準版低10mm)、Torsen限滑差速器及特別為前驅車而設的定制轉向應用技術，以加強駕駛動感。搭載來自M135i xDrive的2.0L 直四渦輪增壓及八前速Stepstronic Sport波箱，擁有265hp最大馬力。據廠方表示，最快11月在德國市場率先推出。