最驚「第三隻手」！康華報紙包現金都畀人偷

近日馬鞍山豪宅、元朗獨立屋、北角足浴店等均遭受到賊人爆竊，不知圈中藝人有冇試過畀人偷嘢或爆竊嘅經歷？

歌手J.Arie（雷深如）：「我就未試過入屋爆竊，但我都試過畀人偷錢囉，嗰時我讀緊大學，畀一個啱啱新識，但又好信任嘅朋友偷錢，事緣嗰陣時啱啱幫人補習，好辛苦賺錢番嚟終於出糧，但係嗰個朋友出完一個街，我係幾肯定唔係喺街畀人偷，因為我嘅銀包健在，乜嘢都冇偷過，只係袋入面嘅錢唔見晒，唔係好多，四、五千元，我就懷疑係嗰個朋友做，一開始就懷疑，但之後都肯定係嗰個朋友做，因為有另外一個朋友都話之前試過同呢個朋友出完街，同樣有咁嘅經歷，又係唔見咗錢，好似唔見過表，感覺好似畀一個信任嘅人背叛咁囉。」

36G咪神崔碧珈：「兩年前嘅聖誕節喺英國條街度，畀人第一次扒咗個銀包，我喺Chinatown附近同朋友食嘢，然後去行街，記得我當時係好輕便，冇攞手袋，淨係着住件羽絨，將個有啲重量嘅長銀包放咗喺個羽絨袋度，入面有齊Passport、所有證件，當日仲袋咗比較多現金，大概都有萬幾蚊港紙，就懷疑可能件羽絨太鬆，但我明明記得係拉咗拉鏈，同埋我有個慣性係好鍾意摸吓個袋，睇吓啲嘢喺唔喺度。我諗我發現嘅時候都係畀人扒咗銀包5至10分鐘，冇咗本Passport，但我嗰陣係過多兩、三日就要返香港，我朋友就同我即刻行去最近嘅警局報案，都搞咗兩、三個鐘，再打畀喺香港嘅媽咪叫佢幫手Cut卡，仲同喺香港嘅駐英領事館講，Send埋Email，第一次出國冇咗Passport，錢財都係身外物，冇咗都唔太擔心。之後喺英國再去駐港領事館攞咗好似張行街紙咁搭飛機，好彩唔使改機票都返到香港！所以呢次教訓就係銀包唔好放太多現金、唔好帶埋本Passport出街，出國去街都會再小心啲。」

藝人康華：「曾經喺內地第一次拍戲，收第一期訂金，用報紙包住，好深刻印象，可能有啲人知道，行政人員派期票畀藝人，係用報紙包住，所以我返房唔見咗嗰包報紙，嗰時係一次畀訂金我，啲錢唔係咁多，攞報紙包住，諗住都冇人攞，點知唔見咗。可能有人知，聽講係助手攞咗！第二次就試過，全層住客都係同劇組住，有人唔見電話、電腦、現金、衫等，所以之後都冇乜將錢放喺酒店度！」

男星李日朗：「我試過喺香港畀人偷過銀包同電話。有一次喺間餐廳度食飯，我一坐低就將電話、銀包放喺枱面，然之後就落單點餐，就係喺呢個咁短時間，我部電話、銀包就咁唔見咗。我覺得好多時候啲小偷喺你注意力唔集中、或者分散你注意力啲時候會埋手。我都提醒吓大家盡量將隨身物件放喺褲袋或手袋入面，咁就較為安全。」

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