三上悠亞師妹　AV迷變女優

小時候有冇寫過《我的志願》？家陣打緊嗰份工又係咪你嘅理想職業？講真，呢個世界有太多人無法以興趣為事業，今日介紹嘅新名愛明算係少有嘅幸運兒，事關佢係正宗AV迷，唔止鍾意睇，仲踩入片場做埋女優，點到你唔服！

清麗有氣質

有幸加入日本AV大廠S1呢個大家庭嘅女仔，個個都有番咁上下質素，所以能夠留喺「專屬女優」名單超過1年嘅新名愛明，肯定係實力分子。留有一把長長黑髮嘅愛明，今年22歲，樣貌清秀，氣質脫俗，如果唔剝衫嘅話，真係冇人知佢係AV女優。身材方面，阿妹屬於勻稱型，三圍係34-22-33，有前有後，條腰又夠幼，加上肌膚白滑鮮嫩，非常養眼，好易令男人把持唔住。

受悠亞啟發

上年9月，愛明以S1專屬新人身份登場，憑住出眾嘅美貌同投入度極高嘅表現，成功抓住AV迷嘅眼球。或者大家會覺得好奇，點解呢位初生之犢嘅床上演出咁出色？原來愛明一直有睇AV嘅習慣，仲曾經同男友一齊研究AV作品，而且佢好仰慕師姐三上悠亞，後來有感生活太平淡，想做出一番轟烈事迹，所以決定效法悠亞，投身AV行列！

剛剛慶祝出道1周年嘅新名愛明，頻頻喺社交網分享自己嘅生活點滴，當中不乏一啲古靈精怪嘅留影。想知道阿妹嘅最新動態，就要多啲Click入去睇睇。

新名愛明

年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：34-22-33