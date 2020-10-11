終極分手！丁可欣10年情玩完　伴侶變「三奶」

「火雞姐」歌手丁可欣（Yanki）疫情下依然努力迎接新挑戰，早前為她首隻英文歌《YOU》拍MV，並邀得有份演出音樂劇《我們的青春日誌》的藍杰擔任男主角。過往的Yanki的MV男主角非男友莫屬，今次換上他人，與男友王顯聰兩度復合的Yanki，直認：「我哋係分咗手！」

她與同是舞蹈員出身的王顯聰由16歲認識，拍拖10年，去年二度復合，身邊朋友還戥他們高興，誰知今年初第三度分手，她說：「我哋想簡單啲完結呢件事，冇乜特別提，一段感情10年，好難用一個總括原因，不過再遇到分歧，大家要嘅嘢唔一樣就完結咗佢。（上年復合時，好多人戥你哋高興？）我諗每個識我嘅人都認識阿聰，因為大家都好鍾意我哋一齊，所以要繼續一齊。（有壓力？）係啦！呢種無形嘅感覺，我哋雙方都感覺到。」

步伐唔同變壓力

她強調分開是經過深思熟濾：「我同佢講唔好再咁兒戲，唔好一齊又分開，今次係好尊重大家咁達到共識，但梗係可惜。」既然可惜又分開？她說：「如果講真正導火線，我覺得係自己轉變太大，之前經歷高低起伏，三觀唔同咗，我看待自己都唔一樣，發現原來呢刻最想要嘅同以前唔一樣。（你變咗？）覺得自己係變咗，變得更加好方向，我好想進步，畀咗無形壓力佢，我唔鍾意咁樣。可能我覺得事業令我好開心，可能佢覺得簡單地享受生活就開心，我冇理由將自己嘅價值觀擺喺佢度，佢會唔開心，我唔鍾意變成一個唔顧人感受嘅人。」

分手不涉第三者，她現時亦冇心機談戀愛，笑言視事業第一位，家人第二，感情只排第三，是「三奶」！對於新歌講述掛念男仔的心情，她坦白說：「我綜合番曾經鍾意過男仔嗰份感覺，我唔知當中有冇阿聰影子喺裏面，我都摸唔清自己諗緊乜，女人好煩！」