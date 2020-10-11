好性網紅　懶理渣男唱衰

愛嘅反面就係恨？好多男女一旦反轉豬肚，就會互相唱衰，乜嘢難聽嘅說話都噏得出，之不過好性呢樣嘢並唔係一件醜事，有女網紅就霸氣哋作出回應，令人欽敬！講緊嘅係今年36歲嘅澳洲著名網紅兼專欄作家Constance Hall。呢位外號「Queen」嘅單身媽媽經常喺網絡上分享性經驗，早前收到一則留言，對方話自己同過好多男人有性關係，擔心日後會被伴侶嫌棄，佢見到之後，即霸氣回應指：「自己嘅前度係一名渣男，曾威脅要喺網上唱佢同超過40個男人發生關係！當時覺得好驚訝，冇諗過對方會咁樣誹謗我……點會得40個咁少，係超過50個男人先啱呀！」 Queen又話，嗰啲話人係淫娃嘅男人，只係想好似控制細路咁控制伴侶，千祈咪上當！佢嘅回應獲得大量單親媽媽嘅支持，有人話點解女性要為自己嘅生活感到羞恥，更有人話嗰啲渣男應該覺得慚愧至啱，因為佢哋嘅性經驗豐富過對方多多聲，大家又點睇呢？

辣妹愛宅男唔係真？

隨住日本嘅辣妹（ギャル）文化式微，想體會一下呢啲辣妹嘅魅力，只能夠喺ACGN同AV作品先搵得到。有趣嘅係，片中嘅辣妹通常會同宅男扯上關係，意思指辣妹往往對宅男特別好，甚至會發展為情侶添！不過，上個月底，有位活躍於Cosplay界嘅辣妹喺網上發文指，現實中並唔存在對宅男有好感嘅辣妹，搞到有網民大叫崩潰！呢位辣妹叫DJ PINK-SALON，早於2014年開始玩Cosplay，扮演過唔少露肉度甚高嘅造型，所以喺網絡上備受關注，佢喺嗰則發文中表示：「好抱歉，一直瞞住大家，因為善待宅男嘅辣妹根本唔存在……」不過，有心水清嘅網民話，早知道辣妹對宅男零興趣，咁亦解釋咗點解宅男會對ACGN嘅二次元辣妹有幻想！

全套裝備去曳曳？

男人想啪啪啪嗰刻，真係衝鋒陷阱乜都得！之但係如果女友同你講：「等等先！你沖咗涼未？洗咗手未？戴番個口罩、手套同安全套，先准同我曳曳！」身為男人，會唔會已經性趣歸零呢？巴西出生嘅28歲成人模特兒Nathali Pereira，就係咁樣對自己個男友。佢話因遵從哈佛醫學院對性愛有機會感染肺炎嘅建議，要求男友做足以上安全措施，佢仲話男友最初覺得好古怪，家陣已經習慣咗，甚至覺得呢種性生活係新常態。有人問佢點解唔索性嚟個虛擬性愛？佢就話互聯網冇安全保障喎，你又點睇呢？