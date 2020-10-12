吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：安床、納畜、理髮

忌：修渠、放水、出財

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、6、7

幸運顏色：紫

生肖指數 是日吉星：牛

鼠：→ 如想突破困境可用新的方式進行，靜思可找尋內心答案。藍色有助運勢。

牛：★ 以技巧解除對方的疑慮，在取得信賴後，你想做的事終可放心地去做。

虎：→ 即使你已長大，但在爸媽眼中還是小孩子而已，不用太介意他們的嘮叨。

兔：→ 今天愛情運平平，即使多穿粉紅色衫也沒作用。不妨戴粉紅水晶助運勢。

龍：↑ 能展現出理解他人立場的能力，人緣運大大提升，做事順手能縮短時間。

蛇：→ 你常告訴自己金錢很重要，但有時不要想得太實際，適當時享受一下吧！

馬：↓ 是日沖煞，情人突然情緒爆發，絕對不可以掉以輕心，你也該檢討一下。

羊：↓ 精神很容易鬆散的一天，你的工作表現正在退步，是時候好好休息一下。

猴：↑ 這天人際關係良好，在各方面都可表現出你的優點，流露着無限魅力。

雞：→ 有些時候要學懂承認失敗才對，人生不如意事實在太多，失敗絕不可恥。

狗：→ 壓力過大的一天，別讓工作上的問題成為你的負擔，不要將工作帶回家。

豬：↓ 你會對網上戀情相當投入；提提你，情緣有太多不明朗，不宜採取主動。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：正財及事業運佳，但人氣、自信及戀愛運不穩，求職、轉職及謀事等須避免分心。

金牛：出勤、公幹及海外項目等，進程理應較為平穩，但精神欠佳，宜多放鬆避免毛躁。

雙子：夫妻運甚佳，投入感回升，利求子嗣，宜多努力。社交運欠佳，宜注意人際關係。

巨蟹：戀愛及社交運較佳，單身朋友宜積極。但固有關係或較不穩，宜多關注伴侶需要。

獅子：工作運不俗，但體能一般，宜爭取休息，閒時多作紓緩運動，將有助維持效率。

處女：出勤、公幹及海外項目等人緣較佳，助維持進度。親子及感情關係，宜多花心思。

天秤：家庭及戀愛運略為不穩，宜善用公餘，與身邊人多交流，將有助改善及增進情誼。

天蠍：辭令及思考力轉佳，有利增進親子及感情關係。工作時宜小心處理文書等工序。

人馬：工作及正財運回升，利求職、轉職或謀事等。做生意、自僱等，開單需多予耐性。

山羊：人氣、人緣及桃花運回升，親子及感情關係較佳，但家庭運不穩宜小心處理家事。

水瓶：精神回穩，情緒及家庭運轉佳，但辭令及思考力稍遜，仍需注意溝通及相處情況。

雙魚：社交運較佳，但仍需注意人事及金錢事宜。開支較大，宜多加節約，以維持平衡。

預測：今明兩天，大市價位走勢或會較強。