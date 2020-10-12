東方日報C1：苗僑偉代湯洛雯老竇追問情事　馬國明口啞啞

與湯洛雯熱戀的馬國明昨日出席活動時成為焦點，身為長輩的苗僑偉緊張世姪女湯洛雯，代湯父不停盤問「姪女婿」，問二人如何過電，這招「窒女婿」嚇到馬國明無法招架，惟有答「私底下再傾」！

無綫小生馬國明與湯洛雯（靚湯）相戀不足半年已屢傳婚訊，早前更被拍得齊齊睇樓，似乎好事近。努力拍劇儲老婆本的馬國明，昨日出席無綫新劇《使徒行者3》的宣傳活動，同場還有苗僑偉（三哥）、蔡思貝、黃智雯、張振朗、連詩雅等50位藝人，場面盛大，而林峯與許紹雄因身在外地而未能現身，但二人均預先錄影片段為劇集打氣。席間宣布《使3》今日在myTV Gold、內地及海外平台同步上架。

靚湯零心痛

由於苗僑偉與「五虎」湯鎮業私交甚篤，亦跟湯鎮業哥哥湯鎮宗非常老友，眼見馬國明與世姪女靚湯拍拖，他於活動上忍不住為老友盤問這位未來姪女婿。二人起初談及剛榮升爸爸的林峯，同聲指B女似老竇。記者問馬國明是否很羨慕林峯結婚生B？在旁的苗僑偉搶答：「相信都快啦！估唔到係同我世姪女。其實拍呢部劇，大家都一齊經歷唔同變化，有熱戀、袁偉豪求婚、黃翠如準備生仔，仲有秘密拍拖中添！」

心情靚爆的苗僑偉講到興起，不停追問馬國明：「你哋幾時過電㗎？我都係幫外父（湯鎮宗）問嘅！」此話一出，馬國明即無力招架，表示會私下告訴對方。之後苗僑偉為馬國明打圓場：「佢好內斂，所以（湯洛雯）先鍾意佢，好登對！（佢哋畀人影到睇樓。）真係唔夠醒目。」至於靚湯對於男友被世叔伯「盤問」，問可有感到心痛？她笑言：「唔會啦！佢咁叻識Handle，我諗三哥都係搞笑啫！反而我好奇佢點樣回答囉！」

黃智雯回味錫三哥

至於與兩位型男馬國明及苗僑偉均有接吻戲的黃智雯，笑言每次提起與苗僑偉的吻戲便會尷尬面紅：「因為佢係好多女性嘅男神，冇諗過會突然錫我，劇本冇呢個情節，係三哥同監製傾完，覺得可以先加落去，劇情好合理，但我好被動。（三哥話你被佢錫到由硬到軟。）因為我反應唔切，佢拍之前有問過我，但拍嘅時候我反應唔到佢要錫埋嚟，所以有啲僵硬同震驚。佢錫埋嚟係好驚喜同衝擊， 好大亮點。（同馬國明錫呢？）我同佢唔係第一次錫啦！（兩個口感有乜分別？） 同馬國明係細水長流， 同三哥係心跳加速。」

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