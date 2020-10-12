《東張》吳幸美做街訪　招牌腰果眼途人一眼認出

無綫節目《東張西望》主播吳幸美（Amy）日前走到大埔區做街訪，有「東張女神」之稱的Amy戴上口罩一雙招牌腰果眼，好多巿民都認得，表現落力的她更主動出擊，見到不少街坊樂於受訪。雖然主播工作為主，但Amy不時客串劇集，她在社交平台上載靚相，並留言：「找亮點，就知道我今日拍咩劇」，她背後掛住羅樂林在《愛‧回家之開心速遞》演的大龍生油畫，被粉絲笑她提示太明顯。

Amy回覆東網說：「依家都係主力做《東張西望》嘅主持，有廠景又有外景，近排都有拍吓《愛回家》，佢哋成日搵我做番慌張西望主持嘅角色，我都會拍《金宵大廈2》，有兩、三集戲，個角色係乜，要等我個單元出咗先同大家分享，但都開心嘅，希望陸續有多啲機會演出，如果疫情好啲，當然希望多啲司儀、主持、唱歌，甚至網上KOL嘅活動工作。」

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