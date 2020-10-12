馬國明係貴人！黃建東《C9》豆腐檔拍足三日即發臭

藝人黃建東9年前參選香港先生，當時的弗爆身形如今雖「蕩然無存」，但近期參演角色卻開始貼地獲讚。經常嚷着要減肥的他於無綫熱播劇《C9技工》內扮演街市佬「豆腐黃」一角，可謂入型入格，日前播出他與男主角馬國明討論「車震」一幕，令人忍俊不禁，獲網民cap圖瘋傳！

談到自己的「身形轉變」，他似乎已接受現實，且自嘲﹕「演過果欄佬，今次到豆腐佬，嚟緊仲有套新劇演豬場老闆，估唔到大家反應正面，觀眾好鍾意睇我核核突突同油膩個樣。」他又自爆拍攝難忘事謂﹕「今次街市景係喺廠內嘅，集中幾日拍攝，我嘅豆腐檔原本充滿豆香味，點知去到第3日開始發臭，由豆腐檔變咗做臭豆腐檔。」他又笑指馬國明是「貴人」﹕「每次同佢合作，好似《為食神探》同《降魔的》咁，我都會受到觀眾注意，好多謝佢。」

至於明年入行10年，黃建東有意舉行小型音樂會「酬賓」﹕「希望喺觀眾面前唱吓歌、彈吓琴咁。（回顧呢9年，發展有冇落差？）有，尤其係我扮完日本洗腦歌《PPAP》後，好似好難再搵到突破咁。入行起初都曾經以為呢條路易行，後來就覺得有啲迷失，依家相信凡事都要嘗試，盡量實踐夢想。」

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