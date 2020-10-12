挽回芳心！尹子維肉緊咬黃奕耳仔

內地女星黃奕最近參加內地節目《演員請就位2》，最新一項挑戰，是她重演名導兼《演2》導師陳凱歌的廿四年前名作《風月》。《風月》是內地女星鞏俐及已故男星張國榮的得意之作，黃奕不單演繹鞏俐的角色「如意」，並請來影星尹子維飾演張國榮的角色「郁忠良」。

尹子維和黃奕演繹的一段，正是《風月》的末段，講述本愛着尹子維的黃奕，見對方流連於女人之間，故心灰意冷的決定嫁人，當尹子維得知後即去挽回芳心。演繹時尹子維不單從後緊緊擁抱黃奕，更肉緊的咬着對方的耳仔，「#尹子維咬黃奕耳朵」迅即成為熱搜，有過億網民討論，有不少網民大讚尹子維演得到位：「真的可以滿分了，這一段演得也太慾了吧，被嚇倒！」、「咬得非常專業」、「兩個實力派的飆逆真的是太有看頭了，這一幕絕對的打滿分！」

另外，黃奕今日也有發長文分享演繹「如意」的感受，她說：「作為一個演員，我已經很久沒有作品了，甚至說我的私生活比我的作品還要受關注，我不知道大家還能否接受我是個演員的事實，但我想趟一趟這條路，所以到了《演員請就位》這舞台。我希望導演觀眾能夠用眼睛認識我，市場能夠再次看到我，我想用實力和演技告訴大家，黃奕還能打、還能演。」