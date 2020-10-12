關係匪淺？康子妮被揭與保險界高層共用Email

藝人林曉峰（Lo）、康子妮（Lily）上月被東網率先爆已簽字離婚，結束18年婚姻。之後Lily轉投保險界搵錢養家，有傳佢結識保險界高層Garry，對方年薪過千萬，近半年經常帶住Lily出入朋友的飯局。有眼利網友指Garry之社交網電郵一欄上，疑用了上康子妮Email作聯絡，即令人聯想二人關係匪淺。

Garry社交網頁面上，其電郵名稱「lilyhong925」，與康子妮英文名及生日日期相同，疑似係康子妮電郵。據知一開始係Lily幫Garry開設社交網帳戶，佢幫男方set嘅時候就用咗自己Email，並指Garry正物色Social media專員幫手處理，之後Lily就會勾番自己Email出嚟。

另外，康子妮現時正等離婚文件由法庭送返其律師處，先真正撇清夫妻關係。

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