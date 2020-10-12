CCTV片段曝光！具荷拉寓所失夾萬疑熟人盜竊

韓團KARA的28歲前成員具荷拉去年11月24日在寓所自殺身亡，胞兄具浩仁於今年4月左右，發現具荷拉位於首爾清潭洞寓所內的夾萬不翼而飛，據悉入面有重要文件及過往用過的舊手機等。具浩仁於今年5月報案，發現寓所附近的CCTV及鄰居座駕車內的行車記錄儀（車CAM）影像被刪掉，案件一直未有進展。

而今日有韓媒公開具荷拉寓所於今年1月14日拍得的CCTV片段，見到疑犯潛入寓所的花園，之後試圖按大門密碼鎖不成功，便改由2樓露台潛入屋內的衣帽間並盜走夾萬。具浩仁的代表律師向傳媒稱暫未知道盜竊夾萬的犯人身份，對於有媒體公開相關CCTV片段，並綜合了疑犯的身着打扮，希望讀者可以提供更多情報。

具浩仁在胞妹離世後，已更改了大門碼密，而CCTV拍得的疑犯，似乎知道大門過往的密碼，又清楚屋內的格局，知道露台連接衣帽間的窗戶沒上鎖，又知道具荷拉家中有夾萬及擺放位置，甚至知道室內防盜鏡頭已關掉，絕對不是首次到訪寓所的人，故推斷偷走夾萬一事是熟人所為，亦不排除有3至4名共犯。