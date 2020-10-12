【英國醫療】移居英國　點睇醫生？

移居英國，除了衣食住行，最多人擔心，就是有病怎睇醫生。過去最多人說「去英國最好不要病」，但其實英國醫療沒那麼糟糕，只是制度不同於香港。英國國民建康服務（National Health Service）簡稱NHS，是全民免費的公共醫療系統，英國人睇醫生、住院、手術費用基本上全免。

申請英國居留要支付IHS

不過如申請長期居留英國簽證（超個6個月）者，包括即將在明年1月生效的BNO簽證，就要支付IHS（Immigration Health Surcharge）英國醫療保健費，才能享用NHS。從今年10月開始，IHS每年費用已上調至£624（約HK$6,234），並須於申請簽證時，一次過支付全期簽證的IHS費用，例如申請BNO簽證5年，就是一筆過付（£624 x 5） £3,120（約HK$31,169）了。

NHS包含甚麼服務？

英國醫療系統是以社區為基礎，NHS服務亦包以下好幾個部分：

（一）全科醫生（GP）門診

在英國社區診所（或醫療中心）駐診的都是全科醫生（General Practitioners）簡稱GP，主責為病人處理常見疾病、健康諮詢、處方及轉診給專科醫生和醫院。英國每區都有所屬的GP診所，該區住戶須先行註冊，每次診症也須預約，平均等一至兩星期，部分亦設現場排隊預約。但跟香港最大分別，是英國GP只開藥單，病人要自行去有綠色十字的合法藥房（Pharmacy）配藥，每項藥物定價為£9.15（約HK$91）。

（二）醫院急症室（A&E）

英國醫院服務，除了住院及各專科，還有急症室（Accident and Emergency Department）簡稱A&E，如病人出現失去知覺、癲癇、胸痛、中風、呼吸困難、流血不止、嚴重燒燙傷或急性過敏等嚴重症狀即可使用，醫院急診醫生亦會直接把藥開給你，藥費全免，毋須自配。特別提你，英國電召救護車號碼跟香港一樣都是999。

（三）免預約緊急門診

假如你病情沒急症段嚴重，但仍須醫生緊急治療及開蘗，英國很多大醫院都設緊急門診（Urgent Care Centre），它可免預約，盡早在開門時間前去排隊就可以，一般用姓名及生日或NHS號碼登記即可。若看過GP又吃過藥，病情卻愈趨嚴重時，一定要看緊急門診。

（四）其他醫療服務

在NHS體制下其實還有牙科、眼科、精神科、特殊醫療及藥房等服務，不過就不歸入免費服務中，除了要收費（18歲以下學生或受資助低收入人士除外），亦要在GP註冊外再個別註冊，但可不限地區。

如何登記註冊GP？

英國GP門診有很多，並有自己所屬區域，專為該社區服務。住戶都必須跟自己住區的GP註冊，如搬家也須重新註冊。註冊方式是先上NHS網站，輸入你所屬的Postcode，查找你家附近的GP診所，選定後NHS會安排一個時間（亦可直接）給你去親身註冊，註冊時須出示你的護照、BRP（外國籍居民身份證）及通訊地址證明（水電煤等帳單）。為免耽誤，建議不要到有病要看時才註冊。

NHS網站

如等不及睇醫生

預約GP門診，可打電話，也可櫃枱登記，但通常都要等一至兩星期才見到醫生，難怪話「去英國最好不要病」。但請明白NHS每日要處理過百萬病人，早已不勝負荷，故此一般小病英國人都已習慣「自行處理」，例如上NHS網站查詢官方醫療建議，得知去藥房該買甚麼藥等資料。如查不到，也可撥打111專線，有醫療專員為你解答。

其他「睇醫生」方式

當然英國也有私家醫生，只是診金至少£80（約HK$799）起跳，絕不便宜。而近年倫敦亦新興起「視訊門診」，由新創公司Babylon Health跟NHS共同合作，讓病人可透過手App進行隔空的視訊門診，醫生可直接電子處方去你家附近的藥店，即日或隔天可取藥；如果GP認定你有面診必要，更可轉介你去不同的Babylon GP實體店，作進一步檢查及診症。

Babylon網址