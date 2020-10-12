陳家樂仲嗌緊連詩雅係「好朋友」：我都想結婚

藝人陳家樂今日34歲生日，但早上已現身大窩口拍廣告，本身係足球迷嘅佢，期間獲經理人公司送上足球蛋糕及客戶送上鮮花「賀壽」，不過他表示廣告內容保密。家樂感慨表示：「因為疫情關係，今年所有嘢幾乎停頓，到8月開始多番啲工作。呢個廣告酬勞相當可觀，過幾日我亦有英皇珠寶廣告推出，廣告內我同湯怡着婚嫁服，幫佢預演婚禮呀。」

記者打趣問已有女友連詩雅的他，何不指幫自己預演婚禮？家樂靦覥謂：「我冇承認自己拍拖，好朋友啫！當然我都想（結婚），但要搵到啱先，同埋唔會係短期內嘅事，做嘢先啦。」

此言一出即被記者「柴台」，當再被追問今早開工，是否晚上「佳人有約」？他尷尬謂：「係有要求開早嘅，不過拍廣告嘅嘢唔話得埋，希望可以唔使咁夜收工，約到朋友食飯。（二人世界唔驚限聚令啦。）所以分開咗好多日同屋企人及朋友食飯，最有我心係衛詩雅，佢早幾日已經約我。（收到乜特別嘅禮物？ ）收到親手造嘅足球蛋糕，今日呢個係今年第二個足球蛋糕。（好朋友送？）我唔會答你係定唔係嘅，哈哈！」家樂又揚言今年生日願望是「疫情快點過去，一家人身體健康」。

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