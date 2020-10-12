社企都有正貨　雙贏良心消費

只要識得揀，社企都有正貨，仲可以乘機幫到有需要嘅人添！（互聯網）

呢一年大家講得最多嘅詞語之一，必有「良心」份兒，生活及消費都講良心，原來香港有個專為推廣幫襯社企嘅「良心」運動──「十一良心消費運動」；由非牟利機構豐盛社企學會主辦，希望藉着推廣本地社企服務或產品，讓社會各界加深對社企認識，同時鼓勵大眾身體力行以消費支持社企，令弱勢社群能夠受惠。今年踏入第九屆嘅運動由即日起至2021年2月28日，有逾百間食、玩、買、個人及企業服務的社企推出別具特色產品，好似生果媽媽、銀杏館士多、Green Ladies and Green Little、二澳農作社等，大家於指定社企消費以及集齊印花，更可以換領禮品！今年由於疫情，為了社企可持續發展，大會特別設立了全新嘅網上銷售平台TECM MALL，於10月推出，加推「義購企劃」，讓有心人購買社企福袋，再轉由主辦單位同合作社企將福袋送到弱勢社群手上。大家愈買得多，便愈多弱勢社群受惠，令消費力量Double Up，最主要係社企支持婦女、老人家等自力更生，以優質材料炮製出各款醬料及用品，用家自然用得安心，仲可以同步支持弱勢社群，一舉多得。

蔬果清潔酵素

生果媽媽由婦女員工研發利用果皮製作環保酵素，天然植物配方無添加香料，用來清洗蔬菜、水果，減少化學物品污染海洋，既環保亦護膚。

銀杏士多秘製醬料套裝

銀杏館士多推出包括手工秘製老陳皮冰糖燉有機柑桔蜜及老師傅XO醬（各45ml），柑桔來自「樂活有機農莊」，無農藥無污染，由長者依照古法手作醃製；頂級XO醬亦由老師傅秘製，是拌食、烹調佳餚必備醬料。

Made Good有機士多啤梨什錦穀物棒

「樂協」社團優惠坊引入嘅加拿大有機全穀物食品，蘊含一份蔬菜嘅營養素，成分包括原粒燕麥、杏脯、士多啤梨、蘋果等，含豐富維他命C，促進鐵質吸收。

番茄乾紅醬

二澳農作社以意大利、美國、本地等各地番茄調配出味道更有層次的紅醬，並以高溫處理，含豐富茄紅素，營養價值高，方便用來做意粉、Pizza等。